firenze un piano per valorizzare la via degli dei

Il Comune di Firenze ha approvato un piano triennale per promuovere e valorizzare la Via degli Dei, il percorso che collega Bologna a Firenze attraverso l’Appennino tosco-emiliano. È stata approvata anche una convenzione relativa a questo progetto, che si svilupperà nel periodo 2026-2028. La decisione riguarda l’attuazione di interventi mirati a favorire il cammino e la sua diffusione nella zona.

Firenze, 11 luglio 2026 – La giunta del Comune di Firenze ha approvato lo schema di convenzione e il progetto triennale 2026-2028 per la promozione e la valorizzazione della Via degli Dei, il cammino che collega Bologna a Firenze attraversando l'Appennino tosco-emiliano. La delibera - proposta dall'assessore allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini - dovrà passare dal vaglio del Consiglio comunale. Il progetto . La strategia 2026-2028, si legge in una nota, «prevede azioni per favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso iniziative coordinate con gli eventi del territorio, ampliare l'offerta con nuovi percorsi e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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