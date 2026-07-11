Giovanni Pisano, ex attaccante dello Spezia con 21 gol nella stagione 2001-2002, ha affermato che Turati è il giocatore adatto per lo Spezia. La dichiarazione si basa sulla valutazione delle qualità del portiere, senza ulteriori dettagli o commenti. La frase si inserisce nel contesto delle valutazioni di mercato e delle scelte tecniche della squadra. Non sono stati forniti altri elementi riguardo alla durata del contratto o alle motivazioni specifiche della scelta.

"Turati è l’uomo giusto per lo Spezia". Parola di Giovanni Pisano, grande ex attaccante dello Spezia che con i suoi 21 gol fece sognare un intero popolo nella stagione 2001-2002. Pisano, nella scorsa stagione, ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile del Siracusa, conosce quindi benissimo Turati: "Un tecnico innovativo, che ama il calcio propositivo". Pisano, ci presenti mister Turati. "È uno degli allenatori più innovativi nel panorama calcistico attuale, il suo Siracusa nel girone C della Serie C era l’unica squadra che giocava veramente a calcio. Con lui al timone la formazione siciliana ha messo in mostra ottime trame di gioco, restando in corsa per la salvezza fino alla fine nonostante gli undici punti di penalizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E Pisano promuove Turati: "Il tipo giusto per Spezia"

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