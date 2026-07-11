Trump annuncia | Superato un nuovo test cognitivo E attacca la giornalista del Nyt | Una fallita
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di aver superato un nuovo test cognitivo, aggiungendo di aver effettuato ulteriori controlli medici. In un post sui social media, ha criticato una giornalista del New York Times, definendola “una fallita”, e ha scritto che l’autrice di un libro inchiesta su di lui non sarebbe in grado di rispondere correttamente alle domande dell’esame. La dichiarazione è arrivata poco dopo che sono stati resi noti i risultati di un recente controllo sulla funzione cognitiva del presidente.
Il presidente Usa dichiara di essersi sottoposto a ulteriori check-up e parlando di Maggie Haberman, autrice di un libro inchiesta su di lui, scrive che “non sarebbe in grado di rispondere correttamente alle domande dell’esame”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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