Truffe agli anziani | l' appartamento segreto usato come base
La polizia di Stato ha fatto irruzione in un appartamento utilizzato come base per organizzare truffe agli anziani. L’immobile era stato allestito come un centro operativo, dove venivano pianificate le strategie per mettere in atto le frodi. Durante l’intervento sono stati sequestrati materiali utilizzati per le truffe e documenti relativi alle attività illecite. L’indagine prosegue per identificare i responsabili e chiarire l’intera rete di operazioni.
L'ingresso della polizia di Stato nell'appartamento utilizzato come base per ideare e realizzare i piani di truffa: ecco come era stato allestito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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