Truffe agli anziani | l' appartamento segreto usato come base

Notizia in breve

La polizia di Stato ha fatto irruzione in un appartamento utilizzato come base per organizzare truffe agli anziani. L’immobile era stato allestito come un centro operativo, dove venivano pianificate le strategie per mettere in atto le frodi. Durante l’intervento sono stati sequestrati materiali utilizzati per le truffe e documenti relativi alle attività illecite. L’indagine prosegue per identificare i responsabili e chiarire l’intera rete di operazioni.