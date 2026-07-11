trofeo ottanelli di corsa ricordando lorenzo

Un atleta ha vinto il Trofeo Ottanelli, una corsa che si svolge ogni anno. La manifestazione si tiene per ricordare una persona scomparsa e coinvolge numerosi partecipanti. La gara si svolge su un percorso tradizionale e si ripete nel tempo, mantenendo viva la memoria di Lorenzo. La corsa è un evento che unisce sport e ricordo, senza assegnare premi o qualificazioni ufficiali.

Ci sono gare che assegnano un vincitore e gare che, anno dopo anno, custodiscono una storia. Il Trofeo Ottanelli appartiene senza dubbio a questa seconda categoria. Un appuntamento che è ormai diventato una delle classiche più partecipate del panorama podistico fiorentino e che continua a crescere senza mai perdere la propria anima. Alla partenza, nei pressi della piscina delle Pavoniere alle Cascine, l’emozione tra i soci della Up Isolotto, società organizzatrice dell’evento, era evidente. Organizzata con il patrocinio della polizia municipale di Firenze e sotto l’egida dell’ Uisp, la manifestazione nacque da un’idea di Mauro Pieroni per ricordare Lorenzo Ottanelli, collega della municipale e grande appassionato di sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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