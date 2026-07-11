trebbiatura rito antico viaggio tra generazioni

Torna ogni anno e anche stavolta si è rinnovato l’appuntamento con il tradizionale momento della trebbiatura, la raccolta del grano. Dopo la semina, avvenuta a fine ottobre-inizio novembre, ecco che sui campi torna la trebbiatrice. Quando il grano lo si tagliava a mano col falcetto e poi lo si portava stretto nei ’covoni’ nella piazza del paese dov’era giunta la macchina per battere il grano, era una festa. Era il momento in cui nelle pause del lavoro nell’aia era tutto un alternarsi di fiaschi di vino e taglieri a base di pancetta ed arrosto di maiale preparato durante l’inverno, servito su pane appena sfornato caldo. Lo avevano tutti il grano a quel tempo: era fondamentale per il sostentamento familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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