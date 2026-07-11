Tre infarti in spiaggia a Bibione in poche ore | un decesso

Da corrieredelveneto.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle ultime ore a Bibione, tre persone sono state colpite da infarti in spiaggia. Un turista è deceduto, mentre la moglie ha subito un arresto cardiaco e un altro visitatore si è sentito male. Gli episodi sono avvenuti in rapida successione e sono stati assistiti dai soccorritori presenti nella zona. Le autorità sanitarie stanno indagando sulle cause e sui dettagli di ciascun episodio.

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Un turista ha perso la vita, la moglie ha avuto un arresto cardiaco e un altro visitatore in ferie si è sentito male. Tutto è successo in spiaggia a Bibione la mattina di sabato 11 luglio, verso mezzogiorno, quando assieme al personale di salvataggio sono accorsi i medici del Suem di via Maja e gli agenti della polizia locale di San Michele dal comando accanto al punto di primo soccorso dell'Usl 4, per l'assistenza e il coordinamento delle operazioni di emergenza. L'elicottero ha calato un operatore con il verricello sulla spiaggia di piazzale Zenith. La polizia locale si è occupata di rilevare il decesso del turista. La moglie dell'uomo deceduto e un altro bagnante sono stati male nella stessa area, non sembra che la coppia e il terzo uomo colto da infarto fossero assieme. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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