Sandro Tonali è diventato il calciatore italiano più costoso di sempre, con un trasferimento che ha superato tutte le altre cifre di mercato. Il giorno in cui è stato ufficializzato il trasferimento, era in barca al largo di Forte dei Marmi, dove festeggiava il primo anniversario di matrimonio con la moglie e la nascita del loro primo figlio. La cifra pagata per il trasferimento ha superato i precedenti record di mercato per un giocatore italiano.

Sandro Tonali era su una barca in mezzo al mare il giorno in cui è diventato il calciatore italiano più costoso di sempre. Al largo di Forte dei Marmi, stava festeggiando il primo anniversario di matrimonio con Juliette Pastore, sposata l’1 luglio del 2025 e madre di suo figlio Leonardo, nato a inizio gennaio. Il regalo è arrivato attorno alle otto di sera con una chiamata di Giuseppe Riso e dell’agente Fifa, Marianna Mecacci: una nuova vita, l’addio a Newcastle dopo tre stagioni che sono sembrate lunghe un’eternità e un capitolo diverso da scrivere al Tottenham. Con Roberto De Zerbi, l’uomo che ha convinto Sandro a dire si; e con uno stipendio da 10 milioni di euro l’anno, adeguato per quello che, insieme allo stesso allenatore bresciano, deve diventare il simbolo della nuova era degli Spurs, del nuovo corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonali: l'italiano più conteso (e pagato) alla corte del Re

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