Tonali | l' italiano più conteso e pagato alla corte del Re

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sandro Tonali è diventato il calciatore italiano più costoso di sempre, con un trasferimento che ha superato tutte le altre cifre di mercato. Il giorno in cui è stato ufficializzato il trasferimento, era in barca al largo di Forte dei Marmi, dove festeggiava il primo anniversario di matrimonio con la moglie e la nascita del loro primo figlio. La cifra pagata per il trasferimento ha superato i precedenti record di mercato per un giocatore italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sandro Tonali era su una barca in mezzo al mare il giorno in cui è diventato il calciatore italiano più costoso di sempre. Al largo di Forte dei Marmi, stava festeggiando il primo anniversario di matrimonio con Juliette Pastore, sposata l’1 luglio del 2025 e madre di suo figlio Leonardo, nato a inizio gennaio. Il regalo è arrivato attorno alle otto di sera con una chiamata di Giuseppe Riso e dell’agente Fifa, Marianna Mecacci: una nuova vita, l’addio a Newcastle dopo tre stagioni che sono sembrate lunghe un’eternità e un capitolo diverso da scrivere al Tottenham. Con Roberto De Zerbi, l’uomo che ha convinto Sandro a dire si; e con uno stipendio da 10 milioni di euro l’anno, adeguato per quello che, insieme allo stesso allenatore bresciano, deve diventare il simbolo della nuova era degli Spurs, del nuovo corso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tonali l italiano pi249 conteso e pagato alla corte del re
© Gazzetta.it - Tonali: l'italiano più conteso (e pagato) alla corte del Re
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Tonali al Tottenham, è l’italiano più pagato di sempreSandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Tottenham, dopo aver lasciato il Newcastle.

Leggi anche: Tonali al Tottenham per 116 milioni: è il calciatore italiano più pagato della storia

Temi più discussi: Tonali diventa l'italiano più pagato di sempre: accordo raggiunto con il Tottenham per 100 milioni; Tonali da record: al Tottenham per 116 milioni. È l’italiano più pagato di sempre. Chi sono gli altri nella top 5; Colpaccio del Tottenham: preso Tonali per 100 milioni di sterline, è l'italiano più caro di sempre. Sorride anche il Milan; Tonali, l'italiano più pagato di sempre: De Zerbi decisivo. Maldini? Che emozione lavorare con lui.

tonali l italiano piùTonali al Tottenham, è l’italiano più pagato di sempreE' ufficiale, Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. Il 26enne di Lodi passa dal Newcastle agli Spurs, a titolo definitivo, per una cifra monstre ... lapresse.it

tonali l italiano piùTonali al Tottenham, affare fatto. Prezzo da record: è l’italiano più costoso di sempre. E il Milan gode…Il centrocampista lascia il Newcastle per gli Spurs di De Zerbi in un’operazione fino a 116 milioni. Al Milan quasi 10 milioni ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web