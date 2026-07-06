Tonali al Tottenham è l’italiano più pagato di sempre

Da lapresse.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sandro Tonali è ufficialmente un giocatore del Tottenham, dopo aver lasciato il Newcastle. Il trasferimento è avvenuto a titolo definitivo per circa 116 milioni di euro, rendendo l’italiano più costoso di sempre nel calcio. Il centrocampista di 26 anni, originario di Lodi, si è trasferito agli Spurs in una delle operazioni più costose per un calciatore italiano. La firma è stata annunciata dal club inglese e dal Tottenham.

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E’ ufficiale, Sandro Tonali è un nuovo calciatore del Tottenham. Il 26enne di Lodi passa dal Newcastle agli Spurs, a titolo definitivo, per una cifra monstre pari a circa 116 milioni di euro, e diventa così l’italiano più costoso di sempre. Il centrocampista azzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2032 e dovrebbe guadagnare 12 milioni di euro a stagione. Tonali approda al Tottenham dopo aver trascorso due stagioni al Newcastle, che aveva acquistato il cartellino dal Milan per circa 67 milioni di euro. Con i Magpies ha conquistato una Coppa di Lega nel 2025, segnato 10 gol e realizzato 10 assist. A Londra troverà un altro italiano, Roberto De Zerbi, arrivato sulla panchina degli Spurs a marzo 2026 per salvare la squadra dalla retrocessione in Championship. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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TONALI TOTTENHAM ITALIANO PIU PAGATO DI SEMPRE

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