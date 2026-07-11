Fikayo Tomori ha giocato una stagione con il Milan, dimostrando una presenza costante in difesa. La Juventus sta considerando il suo acquisto, valutando le sue statistiche come elemento di affidabilità.

di Luca Fioretti La Juventus valuta l’affidabilità di Fikayo Tomori per la difesa: le statistiche con il Milan confermano la costanza del centrale inglese. La Juventus continua a studiare i profili ideali per blindare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Il nome di Fikayo Tomori resta nella lista dei desideri qualora dovesse concretizzarsi la partenza di Federico Gatti. Per comprendere appieno il valore del difensore inglese, basta analizzare attentamente le statistiche accumulate nell’ultima stagione disputata in Serie A, che ne certificano il ruolo di leader assoluto. I dati evidenziano un rendimento straordinario: il centrale ha collezionato ben 33 partite, 0 gol e 2 assist, ma soprattutto 2923 minuti che testimoniano affidabilità e costanza nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tomori alla Juventus, nuove voci sul possibile colpo in difesa: come è andata la sua stagione al Milan? Il punto

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