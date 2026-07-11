Nella prima giornata di finali a Madrid, la tiratrice britannica Ella Gibson ha portato la Gran Bretagna nel torneo di tiro con l’arco nella categoria compound. Gibson ha ottenuto una vittoria decisiva, contribuendo alla qualificazione della squadra britannica alle fasi successive. Le gare si sono svolte nel rispetto del programma, con eliminazioni dirette che hanno visto protagonisti gli atleti in competizione. La competizione prosegue con le fasi successive in programma nei prossimi giorni.

La prima giornata di finali della tappa di Madrid della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco si è ufficialmente conclusa. In attesa delle gare di domani che riguarderanno l’arco ricurvo, con l’Italia che avrà chance sia nel Mixed Team (Matteo Borsani e Roberta Di Francesco, finale per il 3° posto) sia nell’individuale maschile (Mauro Nespoli è in semifinale nel torneo maschile), ecco cosa è successo nel compound. Compound Femminile La titolatissima britannica Ella Gibson si aggiudica la vittoria nel torneo individuale battendo in finale 148-145 la malese Fatin Nurfatehah Mat Salleh, mentre a prendersi il terzo gradino del podio è stata l’indiana Prithika Pradeep che ha avuto la meglio 145-142 sull turca Hazal Burun. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro con l’arco: Ella Gibson trascina la Gran Bretagna del compound nella Coppa del Mondo di Madrid

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