Il celebre universo letterario e cinematografico creato da Dan Brown si appresta a sbarcare ufficialmente nel mondo dello streaming con un nuovo volto protagonista. Come rivelato in esclusiva da Deadline, Morgan Spector – acclamato interprete e beniamino dei fan nei panni del magnate George Russell nella serie HBO The Gilded Age – è in trattative avanzate per raccogliere l’eredità di Tom Hanks e interpretare l’iconico professore di simbologia religiosa Robert Langdon. Secondo la fonte, l’attore guiderà l’adattamento seriale di The Secret of Secrets, l’ultimo romanzo campione di incassi dello scrittore, ordinato direttamente a serie da Netflix. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Segui gli aggiornamenti su Netflix.

© Universalmovies.it - The Secret of Secrets: Morgan Spector sarà Robert Langdon nella nuova serie Netflix

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Morgan Spector Poised To Play Robert Langdon In Netflix Series

Notizie e thread social correlati

Come sarà ‘The Boroughs’? La nuova serie Netflix dei fratelli Duffer dopo ‘Stranger Things’I fratelli Duffer preparano una nuova serie Netflix intitolata ‘The Boroughs’, dopo il successo di ‘Stranger Things’.

Scooby-Doo diventa un cane vero nella nuova serie NetflixSu Netflix è stata annunciata una nuova serie in cui Scooby-Doo sarà interpretato da un cane reale, per la prima volta nella storia.