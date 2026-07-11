The Nightingale, le sorelle Elle Fanning e Dakota Fanning la prima volta che recitano in un film insieme, sta spostando i suoi piani di uscita. Il film uscirà ora il 19 marzo 2027, un mese dopo la precedente data di uscita del 12 febbraio 2027. TriStar di Sony è dietro il progetto e crede che il periodo precedente al weekend di Pasqua (26-28 marzo) sarà un buon punto di partenza per il film. Questo fornirebbe una controprogrammazione incentrata sulle donne contro Sonic the Hedgehog 4 della Paramount, che apre anche il 19 marzo. Il ritardo nella distribuzione. La notizia arriva giorni dopo che entrambi i Fanning hanno ottenuto... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Nightingale’ di Dakota Fanning ed Elle Fanning si sposta a marzo 2027

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The Nightingale is coming.By Elle & Dakota fanning

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