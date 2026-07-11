Dal 3 al 7 settembre, tutti e cinque i film della saga di Hunger Games saranno proiettati nei cinema italiani. L’iniziativa precede l’uscita del nuovo capitolo, previsto per il 19 novembre. La riproposizione mira a permettere agli spettatori di rivedere l’intera serie prima dell’arrivo del prossimo film. La notizia è stata diffusa da una fonte di settore.

I fan di Hunger Games avranno l’occasione di rivivere l’intera saga sul grande schermo prima dell’arrivo del nuovo capitolo. Dal 3 al 7 settembre, infatti, come riportato da Variety, tutti e cinque i film torneranno al cinema in vista dell’uscita di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, prevista nelle sale italiane per il 19 novembre. Ogni proiezione includerà anche un’anteprima esclusiva del nuovo film. Il nuovo capitolo e il rilancio evento. Tutti e cinque i film di “ Hunger Games ” torneranno nelle sale dal 3 al 7 settembre prima della prossima uscita di “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”. Ognuno dei film presenterà un’anteprima esclusiva dell’ultima aggiunta al franchise, che sarà presentato in anteprima il 20 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Hunger Games’ torna al cinema per prepararci al nuovo capitolo ‘L’alba sulla mietitura’

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The Hunger Games - Official Franchise Lookback

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And that's exactly what should worry his opponents…Because the hunger that moves him today does not come from the ambition to add another trophy to the bulletin board. It is born from the desire to show that fate did not have the last word. x.com