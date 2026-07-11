‘The Hunger Games’ torna al cinema per prepararci al nuovo capitolo ‘L’alba sulla mietitura’

Da metropolitanmagazine.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 al 7 settembre, tutti e cinque i film della saga di Hunger Games saranno proiettati nei cinema italiani. L’iniziativa precede l’uscita del nuovo capitolo, previsto per il 19 novembre. La riproposizione mira a permettere agli spettatori di rivedere l’intera serie prima dell’arrivo del prossimo film. La notizia è stata diffusa da una fonte di settore.

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I fan di  Hunger Games  avranno l’occasione di rivivere l’intera saga sul grande schermo prima dell’arrivo del nuovo capitolo.  Dal   3 al 7 settembre, infatti, come riportato da  Variety,  tutti e cinque i film torneranno al cinema in vista dell’uscita di  Hunger Games: L’alba sulla mietitura, prevista  nelle sale italiane per il   19 novembre. Ogni proiezione includerà anche un’anteprima esclusiva del nuovo film. Il nuovo capitolo e il rilancio evento. Tutti e cinque i film di “ Hunger Games ” torneranno nelle sale dal 3 al 7 settembre prima della prossima uscita di “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”. Ognuno dei film presenterà un’anteprima esclusiva dell’ultima aggiunta al franchise, che sarà presentato in anteprima il 20 novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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