Terzo Ciclo INDIRE | appello urgente al Ministero per attivare i percorsi

L'INDIRE ha lanciato un appello al Ministero dell’Istruzione affinché attivi urgentemente i percorsi del Terzo Ciclo dedicato al sostegno. Questo percorso rappresenta un'opportunità per stabilizzare i docenti precari del settore scolastico e garantire la continuità didattica. La richiesta mira a prevenire eventuali penalizzazioni per i lavoratori coinvolti, sottolineando l’urgenza di un intervento concreto per rendere operative le procedure previste.

Il Terzo Ciclo INDIRE rappresenta un passo fondamentale per la stabilizzazione dei docenti precari in Italia. Questo percorso straordinario sul sostegno mira a garantire continuità didattica e ad evitare gravi penalizzazioni per i lavoratori del settore scolastico.Appello d’urgenza al Ministero: «Attivate subito il Terzo Ciclo INDIRE, non c'è più tempo da perdere»Alla cortese attenzione della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Prof. Giuseppe ValditaraOnorevole Ministra, Onorevole Ministro,La Community Uniti per INDIRE, per voce della portavoce Daniela Nicolò — docente... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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