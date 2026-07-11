Una giovane donna è stata soccorsa dalla polizia dopo essere stata bloccata e molestata da un vicino. Gli agenti sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione telefonica e hanno fermato l’uomo coinvolto. La donna ha subito una violenza sessuale, e l’uomo è stato arrestato. La polizia ha condotto le verifiche e ha portato avanti le procedure di legge.

Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, a seguito di una tempestiva e provvidenziale segnalazione telefonica, sono intervenuti in quel circondario dove hanno soccorso una giovane donna che aveva subito una violenza sessuale da parte di un vicino. L’ottantenne, armato di un bastone, aveva minacciato e bloccato la giovane, costringendola a subire dei palpeggiamenti. L’ uomo già in passato si era reso responsabile di analog he condott e nei confronti della donna. In quest’ultimo episodio, un vicino aveva soccorso la donna e l’ottantenne non solo non aveva desis t ito d a i suoi propositi ma con il bastone colpiva alla testa il soccorritore, procurandogli delle lesioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terrore per una giovane: la blocca e la molesta, fermato dalla polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Moochie & Jill Halliburton Case: What Really Happened in the Miami Mansion

Notizie e thread social correlati

Due persone accoltellate dopo la rapina in un negozio del centro, giovane fermato dalla poliziaDue persone sono state ferite con coltellate durante una rapina avvenuta in un negozio nel centro città.

Guida ubriaco un tir contromano per 10 km, terrore in autostrada: urtava il guardrail, la polizia blocca il trafficoUn tir è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso circa 10 chilometri contromano sull’autostrada A26, tra Liguria e Piemonte.

Temi più discussi: Milano, sfregia una 22enne in metro: arrestato un 27enne al Duomo; Faccia a faccia con il ladro in casa per la seconda volta, notte di terrore. Il racconto: Mio marito lo ha rincorso, ma è riuscito a fuggire; C’è solo una ‘Casa’ a cui puoi tornare; Obsession, l’universo horror del desiderio come potere.

Napoli, turista aggredita in piazza: fermato un ladro Un pomeriggio di terrore a Napoli per una turista, aggredita in piazza Principe Umberto durante una rapina. La Polizia ha fermato un giovane di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine, accusato di ra… ift.tt/eiF x.com

Terrore a Viserba. Ragazza denuncia: Mi ha puntato il coltello e poi mi ha stuprataL’episodio sarebbe avvenuto durante il fine settimana della Notte rosa. L’aggressore avrebbe costretto la 23enne a seguirlo fino in spiaggia. e lì avrebbe abusato di lei: sul caso indagano i carabinie ... msn.com

Montesanto, le donne dietro il raid col mitra: Il terrore tra i vicoliMentre piazza Montesanto si trasforma in un ring, la telecamera di un minimarket inquadra una giovane donna. Sull’uscio tutti assistono al film horror che va in scena qualche ... ilmattino.it