Terremoti perché in Italia non esiste ancora l’allerta Google sui telefonini

Roma, 11 luglio 2026 – Terremoti: qual è la cosa più frustrante per un sismologo? “Il problema dell’edilizia. Penso al Venezuela: vedere crollare palazzi di venti piani, moderni, in cemento. Ma penso anche ad Amatrice, nel Lazio, alle scosse del 24 agosto 2016, forti ma non così forti. Eppure sufficienti a distruggere un paese intero”. Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv e presidente del Gruppo di coordinamento intergovernativo per il sistema di allarme rapido e mitigazione tsunami dell’Unesco, è appena tornato dall’ultima seduta della Commissione oceanografica che si è tenuta a Parigi dal 30 giugno al 3 luglio nella sede delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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