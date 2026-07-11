Terremoti perché in Italia non esiste ancora l’allerta Google sui telefonini
In Italia, al momento non esiste un sistema di allerta terremoto integrato nelle app di Google sui telefoni. Questa mancanza rende difficile ricevere tempestivamente notifiche di eventi sismici imminenti. I sismologi sottolineano come la prevenzione si basi principalmente su reti di monitoraggio e sistemi di allerta specifici, mentre le app di uso quotidiano non dispongono ancora di questa funzione. La questione riguarda soprattutto la capacità di avvisare rapidamente la popolazione.
Roma, 11 luglio 2026 – Terremoti: qual è la cosa più frustrante per un sismologo? “Il problema dell’edilizia. Penso al Venezuela: vedere crollare palazzi di venti piani, moderni, in cemento. Ma penso anche ad Amatrice, nel Lazio, alle scosse del 24 agosto 2016, forti ma non così forti. Eppure sufficienti a distruggere un paese intero”. Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv e presidente del Gruppo di coordinamento intergovernativo per il sistema di allarme rapido e mitigazione tsunami dell’Unesco, è appena tornato dall’ultima seduta della Commissione oceanografica che si è tenuta a Parigi dal 30 giugno al 3 luglio nella sede delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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