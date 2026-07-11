Tennis | salvezza raggiunta Strada lunga e polverosa ma traguardo raggiunto Le ragazze del Baratoff mettono in tasca la B1

Notizia in breve

La squadra femminile del Tennis Club Baratoff ha conquistato la salvezza in serie B1 dopo un percorso impegnativo. La stagione si è conclusa con il mantenimento della categoria, confermando la stabilità del team. La squadra ha superato diverse sfide durante l’anno, portando a termine un cammino che ha richiesto impegno e determinazione. La vittoria finale ha garantito la permanenza nel massimo livello regionale per la prossima stagione.