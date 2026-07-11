Tennis | salvezza raggiunta Strada lunga e polverosa ma traguardo raggiunto Le ragazze del Baratoff mettono in tasca la B1
La squadra femminile del Tennis Club Baratoff ha conquistato la salvezza in serie B1 dopo un percorso impegnativo. La stagione si è conclusa con il mantenimento della categoria, confermando la stabilità del team. La squadra ha superato diverse sfide durante l’anno, portando a termine un cammino che ha richiesto impegno e determinazione. La vittoria finale ha garantito la permanenza nel massimo livello regionale per la prossima stagione.
Il Tennis Club Baratoff chiude un’altra eccellente stagione e si conferma in serie B1 con la squadra femminile che conquista una meritata salvezza al termine di un percorso lungo e ricco di soddisfazioni. Inserite in un girone di altissimo livello con squadre come Milano, Torino, Verona, Firenze, Sassari e Messina, le ragazze allenate da Francesco Sani e Luca Pavoni sono riuscite a conquistare una vittoria e tre preziosissimi pareggi, dimostrando di poter competere sul campo con realtà che nei pronostici di inizio stagione venivano indicate come superiori. Un team, fra l’altro, davvero giovanissimo, composto per la quasi totalità da atlete... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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