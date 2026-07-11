Tenere a distanza l’estrema destra

È quello che fanno in Belgio le radio e le televisioni in francese, ed è uno dei motivi per cui in Vallonia non c'è un partito di estrema destra forte In Belgio le radio e le televisioni in lingua francese limitano la partecipazione nelle trasmissioni dei politici che hanno idee razziste e antidemocratiche, applicando contro di loro un “cordone sanitario mediatico”, cioè un insieme di regole per ridurre la loro visibilità. È uno dei fattori, anche se non l’unico, per cui nelle regioni del Belgio in cui si parla francese non c’è un partito di estrema destra forte. È una cosa rara in Europa, dove l’estrema destra è in crescita un po’ dappertutto e dove spesso i suoi esponenti riescono a monopolizzare il discorso pubblico. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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