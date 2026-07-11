Con l'arrivo dell'estate e delle partenze per le vacanze aumenta l'attenzione verso la sicurezza delle abitazioni. Tra i metodi utilizzati dai malintenzionati per individuare gli appartamenti più vulnerabili c'è la cosiddetta "tecnica della colla", una pratica che non serve a forzare l'ingresso, ma a raccogliere informazioni sulle abitudini di chi vive in casa. Per capire meglio di che cosa si tratta ne abbiamo parlato con il vicequestore della polizia Maurizia Quattrone., Il meccanismo è semplice: viene applicato un sottilissimo filo di colla trasparente vicino alla serratura, ai cardini o nei punti di chiusura della porta. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Tecnica della colla, come funziona il metodo usato dai ladri per individuare le case vuote

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Framed prince just gambles to level up his life, shocking his beautiful girl as a martial god!

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Domanda sulla tecnica reddit

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