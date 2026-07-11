tasse e oneri penalizzano la ricarica elettrica

In Italia, le tasse e gli oneri applicati alla ricarica delle auto elettriche aumentano i costi per gli utenti, rendendo meno conveniente l’uso di veicoli a zero emissioni. Questa situazione ostacola gli investimenti privati nel settore e rallenta la transizione verso tecnologie più sostenibili. Il sistema fiscale, infatti, penalizza le soluzioni più efficienti e meno inquinanti, creando un paradosso tra obiettivi ambientali e strumenti di politica fiscale.

In Italia si consuma un paradosso economico e ambientale: il sistema fiscale penalizza le tecnologie più efficienti e pulite, frenando gli investimenti privati e la transizione ecologica. Secondo un nuovo studio di ECCO, il think tank italiano indipendente per il clima, presentato a Bruxelles durante la European Sustainable Energy Week, le famiglie italiane pagano sull’elettricità tasse e oneri fino a quattro volte superiori rispetto a quelli applicati al gas naturale. Nel settore industriale il divario supera le venti volte, mentre nei trasporti le diverse modalità di ricarica elettrica sostengono tasse e oneri fino al doppio di quelli gravanti su diesel e benzina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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