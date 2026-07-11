Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari Superpole e gara-1 streaming programma TV8 e Sky

Notizia in breve

Oggi si svolgono le qualifiche e la prima gara del GP di Gran Bretagna 2026 di superbike, ottavo evento del Mondiale. La giornata prevede orari dedicati alla Superpole e alla gara-1, con possibilità di streaming e programmazione su TV8 e Sky. Dopo la prima giornata di ieri, le competizioni di oggi rappresentano il momento decisivo per le qualifiche e l’inizio delle sfide in pista.