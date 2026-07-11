Superbike oggi GP Gran Bretagna 2026 | orari Superpole e gara-1 streaming programma TV8 e Sky
Oggi si svolgono le qualifiche e la prima gara del GP di Gran Bretagna 2026 di superbike, ottavo evento del Mondiale. La giornata prevede orari dedicati alla Superpole e alla gara-1, con possibilità di streaming e programmazione su TV8 e Sky. Dopo la prima giornata di ieri, le competizioni di oggi rappresentano il momento decisivo per le qualifiche e l’inizio delle sfide in pista.
Prosegue l’avvincente fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, ottavo appuntamento del Mondiale 2026 di superbike. Dopo aver assistito alla prima giornata di ieri, oggi si inizierà a fare sul serio con qualifiche e prima manche. La tappa di Donington Park, giova ricordarlo, aprirà poi la lunga sosta estiva che si concluderà a settembre con il Gran Premio di Francia. Quale sarà il programma della giornata odierna? Il sabato 11 luglio sulla pista di Donington Park prenderà il via alle ore 10.40 con la prima sessione di prove libere della durata di 25 minuti. Dalle ore 12.15, poi, si inizierà a fare sul serio con la superpole che andrà a comporre lo schieramento di partenza delle tre manche. 🔗 Leggi su Oasport.it
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