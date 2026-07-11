Durante il fine settimana di metà luglio, si è disputato a Donington l’ottavo dei dodici gran premi del mondiale Superbike. La competizione vede i piloti scendere in pista con le moto derivate dalla produzione di serie, e tra loro si prepara a farsi valere anche il motociclista di nome Baldassarri, che ha iniziato a scaldare i motori per le prossime gare. La corsa si svolge nel circuito britannico, con numerosi piloti in gara.

In questo fine settimana di metà luglio torna la Superbike, il Mondiale delle moto derivate è di scena a Donington per l’ottavo dei 12 gran premi della rassegna iridata. Lì dove è nata la Superbike (vi fu disputata la prima corsa nel 1988, vinta da Tardozzi ora Team manager della Ducati in MotoGp ), Lorenzo Baldassarri prova a dimenticare le cadute e la sfortuna di Misano. Il montecosarese giorni fa si è divertito alla World Ducati Week che, in occasione del centenario del marchio, ha avuto tra i protagonisti della Lenovo Race of Champions a Misano, proprio il Balda. Il centauro del Team Go Eleven racconta un ricordo d’infanzia curioso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Superbike, l’ottavo gran premio. Baldassarri scalda i motori per farsi valere a Donington

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