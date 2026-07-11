Tre giovani tra i 19 e i 22 anni sono indagati dalla Procura di Sulmona per aver utilizzato una carta di credito smarrita trovata vicino a un bancomat. Con quella carta, avrebbero effettuato acquisti sulla piattaforma online OnlyFans. La procura ha aperto un'inchiesta per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il caso riguarda l’uso di strumenti di pagamento altrui senza autorizzazione, con i giovani coinvolti che sono sotto indagine.

Avrebbero trovato una carta di credito smarrita e l'hanno utilizzata per acquisti sulla piattaforma OnlyFans. Per questo, tre giovani di età compresa tra i 19 e i 22 anni sono indagati in concorso dalla Procura di Sulmona (L'Aquila) con l'accusa di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Dopo un primo avviso di garanzia ad un 20enne, sono stati aggiunti nel registro degli indagati altri due ragazzi che sarebbero coinvolti nella vicenda. I fatti risalgono ai primi mesi di quest'anno, quando una signora di Sulmona aveva denunciato lo smarrimento del proprio bancomat., Secondo la ricostruzione investigativa, il 20enne indagato avrebbe trovato la carta per strada e coinvolto gli altri due nel tentativo di effettuare acquisti online, inserendo i dati della carta per fruire di servizi su OnlyFans. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sulmona, trovano bancomat e tentano acquisti su OnlyFans: indagati tre giovani

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