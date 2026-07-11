Sulla batteria degli esterni pesa molto anche il futuro in bilico di Orsolini | attesi sviluppi a breve Rowe il Chelsea non molla la presa Nuovi contatti con il suo entourage
Il futuro di Orsolini rimane incerto, con sviluppi attesi a breve. Nel frattempo, il Chelsea mantiene l'interesse per Jonathan Rowe, considerato uno dei giocatori più importanti della squadra rossoblù. Dopo aver contribuito con tre gol e tre assist in campionato, più tre reti e due assist in Europa League, Rowe continua a essere nel mirino dei londinesi. Sono stati avviati nuovi contatti con il suo entourage.
In Inghilterra si torna a parlare di Jonathan Rowe, che resta nei pensieri del Chelsea. Che sia uno dei pezzi pregiati della vetrina rossoblù non c’è dubbio, dopo una seconda parte dell’ultima stagione da assoluto protagonista (3 reti e 3 assist in campionato, 3 e 2 in Europa League e 1 gol in Coppa Italia). Il Bologna vorrebbe trattenerlo, anche per dare un chiaro segnale a piazza e tecnico della voglia di rilancio in chiave Europa, dopo l’ottavo posto della scorsa stagione, ma dovesse arrivare un’offerta indecente sarebbe passo obbligato sedersi a un tavolo e ascoltare proposta e pure le intenzioni del ragazzo. Ragazzo che a Bologna sta bene, ma che sogna di tornare un giorno in Premier e in un grande club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Orsolini's uncertain future also weighs heavily on the wingers: developments are expected soon. Rowe, Chelsea is not giving up. New contacts with his entourage.In Inghilterra si torna a parlare di jonathan rowe, che resta nei pensieri del Chelsea. Che sia uno dei pezzi pregiati della vetrina rossoblù non c’è dubbio, dopo una seconda parte dell’ultima stagion ... sport.quotidiano.net