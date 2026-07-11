In Inghilterra si torna a parlare di Jonathan Rowe, che resta nei pensieri del Chelsea. Che sia uno dei pezzi pregiati della vetrina rossoblù non c’è dubbio, dopo una seconda parte dell’ultima stagione da assoluto protagonista (3 reti e 3 assist in campionato, 3 e 2 in Europa League e 1 gol in Coppa Italia). Il Bologna vorrebbe trattenerlo, anche per dare un chiaro segnale a piazza e tecnico della voglia di rilancio in chiave Europa, dopo l’ottavo posto della scorsa stagione, ma dovesse arrivare un’offerta indecente sarebbe passo obbligato sedersi a un tavolo e ascoltare proposta e pure le intenzioni del ragazzo. Ragazzo che a Bologna sta bene, ma che sogna di tornare un giorno in Premier e in un grande club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sulla batteria degli esterni pesa molto anche il futuro in bilico di Orsolini: attesi sviluppi a breve. Rowe, il Chelsea non molla la presa. Nuovi contatti con il suo entourage

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho provato il primo Fold di Motorola e... NOTEVOLE! Recensione Razr Fold

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’Inter insiste sempre di più per Palestra: incontro con l’agente. Ma il Chelsea non molla la presa

Calciomercato Milan, “contatti con l’entourage di Jackson”: la richiesta shock del ChelseaIl calciomercato del Milan ha rivelato di aver avviato contatti con l’entourage di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001.

Si parla di: Sulla batteria degli esterni pesa molto anche il futuro in bilico di Orsolini: attesi sviluppi a breve. Rowe, il Chelsea non molla la presa. Nuovi contatti con il suo entourage.

Sulla batteria degli esterni pesa molto anche il futuro in bilico di Orsolini: attesi sviluppi a breve. Rowe, il Chelsea non molla la presa. Nuovi contatti con il suo entourageIn Inghilterra si torna a parlare di Jonathan Rowe, che resta nei pensieri del Chelsea. Che sia uno dei pezzi pregiati della vetrina rossoblù non c’è dubbio, dopo una seconda parte dell’ultima stagion ... sport.quotidiano.net

Orsolini's uncertain future also weighs heavily on the wingers: developments are expected soon. Rowe, Chelsea is not giving up. New contacts with his entourage.In Inghilterra si torna a parlare di jonathan rowe, che resta nei pensieri del Chelsea. Che sia uno dei pezzi pregiati della vetrina rossoblù non c’è dubbio, dopo una seconda parte dell’ultima stagion ... sport.quotidiano.net