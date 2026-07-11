Nel Sud Africa, sono stati uccisi due cittadini mozambicani durante un’ondata di violenze xenofobe. Le proteste contro gli immigrati continuano a provocare scontri e distruzioni, spingendo molti stranieri a lasciare le proprie abitazioni. La situazione resta tesa e non si sono registrate segnali di calmarsi. La violenza ha coinvolto diverse aree del paese, con atti di aggressione e danneggiamenti ai beni degli immigrati.

Cresce la tensione in Sud Africa, dove l’ondata di proteste anti-immigrati sta alimentando un clima di paura e violenza, che ha già costretto molti cittadini stranieri ad abbandonare le proprie case. Le manifestazioni, inizialmente circoscritte ad alcune aree urbane, si sono progressivamente estese, trasformandosi in episodi di intimidazione, saccheggi e aggressioni contro migranti provenienti soprattutto da Zimbabwe, Mozambico, Malawi, Etiopia e Somalia. Famiglie costrette alla fuga Secondo organizzazioni umanitarie e autorità locali, decine di migliaia di persone, comprese molte in possesso di regolari documenti di soggiorno, hanno cercato rifugio in campi di accoglienza improvvisati o hanno deciso di rientrare nei rispettivi Paesi d'origine per timore di ulteriori violenze. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sud Africa, non si placano le violenze xenofobe. Uccisi due mozambicani

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