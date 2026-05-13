Durante la serata dell'Eurovision, il pubblico ha mostrato grande entusiasmo per la performance di Sal Da Vinci, applaudendolo con calore. Contestualmente, sono continuate le proteste contro Israele, con manifestanti che hanno espresso il loro dissenso. La competizione ha visto anche l'assegnazione di alcuni posti per la finale, determinata dalle preferenze del pubblico e dalla giuria. La manifestazione si è svolta senza interruzioni, nonostante le tensioni.

Delirio all'Eurovision per Sal Da Vinci, mentre le proteste per Israele non si placano: ecco chi si è assicurato un posto per la finale Sal da Vinciha infiammato l’arena di Vienna dove si sta tenendo l’Eurovision 2026. Pubblico in delirio per il cantante napoletano che con la suaPer sempre sìha fatto emozionare tutti. Lui in primis non ha nascosto la grande tensione che aveva, ha iniziato la sua performance con la voce tremante, mai si sarebbe aspettato un’ovazione del genere da parte del pubblico che si è scatenato con la sua canzone ballando.Per sempre sìregala gioia ed ha saputo donarla anche in 3 minuti nell’arena viennese. Ma l’Eurovision non è solo una kermesse gioiosa e piena di festa, le polemiche sulla partecipazione diIsraelealla competizione non sono mancate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision: il pubblico in delirio per Sal Da Vinci, le proteste contro Israele non si placano

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