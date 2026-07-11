Strutture all’avanguardia per accoglienza e servizi Becciani spiega l’impegno della Federalberghi
Per l’estate 2026, la Toscana si conferma tra le prime dieci destinazioni balneari italiane, con tre località tra le più apprezzate. La regione ha raggiunto questo risultato grazie a strutture all’avanguardia dedicate all’accoglienza e ai servizi. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di Federalberghi, che ha sottolineato l’impegno nel migliorare l’offerta turistica. I dati sono stati diffusi dal rapporto Panorama Turismo-Mare Italia dell’osservatorio Jfc, specializzato in consulenza turistica e marketing territoriale.
L’estate 2026 resterà nel cuore dei viareggini per i traguardi raggiunti dalla Toscana, che ha piazzato nella top ten delle destinazioni balneari tre località come emerge dal Panorama Turismo- Mare Italia dell’osservatorio italiano di Jfc, società che fa ge consulenza turistica marketing territoriale. Viareggio è entrata nella classifica al nono posto con 2.026 voti. Il dato ha suscitato soddisfazione, un pizzico di sorpresa, e fa guardare al futuro con maggiore e rinnovata competitività. Cosa ha determinato l’ingresso nella top ten? "Partiamo dal ruolo che ho in Federalberghi Viareggio della quale sono vice presidente – spiega Francesco Becciani (nella foto), amministratore Hotel Residence Esplanade –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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