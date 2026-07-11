Per l’estate 2026, la Toscana si conferma tra le prime dieci destinazioni balneari italiane, con tre località tra le più apprezzate. La regione ha raggiunto questo risultato grazie a strutture all’avanguardia dedicate all’accoglienza e ai servizi. La notizia è stata comunicata da un rappresentante di Federalberghi, che ha sottolineato l’impegno nel migliorare l’offerta turistica. I dati sono stati diffusi dal rapporto Panorama Turismo-Mare Italia dell’osservatorio Jfc, specializzato in consulenza turistica e marketing territoriale.

L’estate 2026 resterà nel cuore dei viareggini per i traguardi raggiunti dalla Toscana, che ha piazzato nella top ten delle destinazioni balneari tre località come emerge dal Panorama Turismo- Mare Italia dell’osservatorio italiano di Jfc, società che fa ge consulenza turistica marketing territoriale. Viareggio è entrata nella classifica al nono posto con 2.026 voti. Il dato ha suscitato soddisfazione, un pizzico di sorpresa, e fa guardare al futuro con maggiore e rinnovata competitività. Cosa ha determinato l’ingresso nella top ten? "Partiamo dal ruolo che ho in Federalberghi Viareggio della quale sono vice presidente – spiega Francesco Becciani (nella foto), amministratore Hotel Residence Esplanade –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Strutture all’avanguardia per accoglienza e servizi". Becciani spiega l’impegno della Federalberghi

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