Stazione ferma Piergallini | Un anno di annunci
A quasi un anno dagli annunci di riqualificazione, i lavori sulla stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto non sono ancora iniziati. Il cronoprogramma comunicato nel settembre 2025 indicava l’apertura dei cantieri tra maggio e giugno 2026, ma a luglio la situazione rimane invariata. Nessun intervento è stato avviato e i lavori programmati non hanno ancora preso il via.
A quasi un anno dagli annunci sulla riqualificazione della stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto, i lavori non sono ancora partiti. Il cronoprogramma illustrato nel settembre 2025 prevedeva l’apertura dei cantieri entro maggio o giugno 2026, ma a luglio la situazione resta immutata. A denunciare il mancato avvio degli interventi è Enrico Piergallini, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, che chiede di passare dagli impegni agli interventi concreti. Una situazione legata in particolar modo alle condizioni di inaccessibilità della stazione ferroviaria. Non ci sono ascensori per consentire alle persone con disabilità o con difficoltà motorie di raggiungere i diversi binari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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