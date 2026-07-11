Stazione ferma Piergallini | Un anno di annunci

Notizia in breve

A quasi un anno dagli annunci di riqualificazione, i lavori sulla stazione ferroviaria di San Benedetto del Tronto non sono ancora iniziati. Il cronoprogramma comunicato nel settembre 2025 indicava l’apertura dei cantieri tra maggio e giugno 2026, ma a luglio la situazione rimane invariata. Nessun intervento è stato avviato e i lavori programmati non hanno ancora preso il via.