Stasera in tv sabato 11 luglio | Hannibal

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 11 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. La pellicola è il sequel de Il silenzio degli innocenti (1991), tratta dai romanzi di Thomas Harris. Hannibal, a dieci anni dalla cattura e dopo la fuga dalla prigione, vive a Firenze sotto il falso nome di Dottor Fell e sta per essere nominato curatore della Biblioteca Capponi. Intanto il desiderio di vendetta di Mason Verger, l’uomo sfigurato dal criminale latitante non si ferma. 🔗 Leggi su 2anews.it

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