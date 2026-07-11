Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv | orari sabato 11 luglio tv streaming azzurri in gara

Oggi si svolge la quinta giornata degli Europei juniores di nuoto 2026 a Monaco di Baviera, in Germania. Sono in programma cinque finali, con gli atleti che si contendono i titoli continentali prima dell’ultima giornata di domani. Le gare vengono trasmesse in diretta televisiva e streaming.

Proseguiranno oggi con la quinta e penultima giornata di gare gli Europei Juniores di nuoto 2026. Nella vasca di Monaco di Baviera, in Germania, si assegneranno altri cinque titoli continentali in attesa del gran finale di domenica. L’Italia spera di continuare il suo trend positivo arricchendo ancora il suo medagliere. Le opportunità di certo non mancheranno. La giornata di ieri è stata quella più prolifica per il Bel Paese che è riuscito a conquistare ben quattro metalli. Il più pregiato è stato l’oro nella staffetta 4×100 mixed mista con una prestazione fantastica di Alessandra Mao. Il giovane talento sarà una delle protagoniste nel pomeriggio della finale dei 100 sl, alla ricerca di una nuova medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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