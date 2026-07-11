Sabato 11 luglio, il giorno è dedicato a Wimbledon, con la finale del singolare femminile e la conclusione del doppio maschile. La giornata offre anche diverse opportunità di visione in streaming e in TV per gli appassionati di sport.

Oggi sabato 11 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati su Wimbledon, dove andranno in scena la finale del singolare femminile e l’atto conclusivo del doppio maschile per quanto riguarda il terzo Slam della stagione tennistica. Gli appassionati di motori potranno divertirsi con qualifiche e Sprint Race del GP di Germania per la MotoGP, ma anche con la Superpole e la gara-1 del GP di Gran Bretagna per la Superbike. Gli amanti del grande ciclismo potranno gustarsi una bella tappa del Tour de France, l’Italia affronterà la Nuova Zelanda nel Nations Championship di rugby, da non perdere l’impegno delle azzurre contro il Canada nella Nations League di volley femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 11 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

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