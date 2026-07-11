Il rappresentante di Asi ha affermato che il Ministero degli Esteri italiano mira a sviluppare collaborazioni con Paesi emergenti per creare valore condiviso, andando oltre la semplice assistenza. Ha aggiunto che l’obiettivo è favorire una cooperazione più equilibrata e sostenibile, coinvolgendo attivamente le nazioni emergenti in progetti comuni. La strategia si concentra su partnership che generino benefici reciproci, superando le modalità tradizionali di aiuto internazionale.

“Interpreto il mandato del Ministero degli Esteri italiano, il quale vuole andare oltre la visione tradizionale di una cooperazione internazionale intesa come assistenzialismo nei confronti di Paesi emergenti da parte di un Paese emersi. Il mondo oggi è molto più complicato di quanto fosse in passato e il concetto di Paese emerso e Paese emergente si è in parte perso. Quello che dobbiamo fare non è assistere ma sviluppare cooperazioni che creino valore”. Lo ha detto Marco Lisi, inviato speciale per lo Spazio del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e membro CdA Agenzia spaziale italiana - Asi, partecipando al convegno 'Spazio come dominio strategico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Spazio. Lisi (Asi): "Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spazio. Lisi (Asi): Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso

Notizie e thread social correlati

Commemorazione Mauthausen, Arboscello: "L’antifascismo sia un valore condiviso e sostenuto con convinzione da tutti"Oggi si è svolta una cerimonia internazionale per ricordare la liberazione del campo di concentramento di Mauthausen, con la partecipazione di...

Governare l’intelligenza artificiale per creare valore, mercoledì 10 giugno l’evento di Confindustria Toscana Sud con Enrico PagliariniMercoledì 10 giugno si terrà un evento organizzato da Confindustria Toscana Sud dedicato alla gestione dell’intelligenza artificiale e alle modalità...

Argomenti più discussi: IRIDE è operativo: l'ASI apre l'accesso ai primi dati satellitari del programma nazionale; Italia-Emirati, cooperazione rafforzata. Nasce il Polo su cyber e space economy.

Spazio. Lisi (Asi): Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condivisoSpazio.?Lisi (Asi): Cooperazione con Paesi emergenti per creare valore condiviso Peppino di Capri è morto, lo scandalo di Montecarlo con Carolina di Monaco: quella notte che fece tremare il ... msn.com

Villadei in collegamento con l'Asi: cooperazione internazionale essenziale per lo SpazioMartedì, 30 gennaio 2024 Home > aiTv > Villadei in collegamento con l'Asi: cooperazione internazionale essenziale per lo Spazio Roma, 30 gen. (askanews) - È per me è un privilegio e un onore e, ... affaritaliani.it