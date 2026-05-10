Commemorazione Mauthausen Arboscello | L’antifascismo sia un valore condiviso e sostenuto con convinzione da tutti
Oggi si è svolta una cerimonia internazionale per ricordare la liberazione del campo di concentramento di Mauthausen, con la partecipazione di rappresentanti regionali e delle associazioni di ex deportati. Il vicepresidente del consiglio regionale ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il valore dell’antifascismo, invitando a condividere e sostenere questa idea con convinzione. La cerimonia ha coinvolto delegazioni provenienti da diverse città, rendendo omaggio alle vittime e alla storia del luogo.
Il vicepresidente del consiglio regionale Roberto Arboscello ha partecipato oggi, in rappresentanza del consiglio regionale della Liguria, alla Cerimonia Internazionale in ricordo della liberazione del campo di Mauthausen insieme alle delegazioni dell’Aned di Savona e di Genova.“Ho portato con me.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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