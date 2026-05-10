Commemorazione Mauthausen Arboscello | L’antifascismo sia un valore condiviso e sostenuto con convinzione da tutti

Oggi si è svolta una cerimonia internazionale per ricordare la liberazione del campo di concentramento di Mauthausen, con la partecipazione di rappresentanti regionali e delle associazioni di ex deportati. Il vicepresidente del consiglio regionale ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il valore dell’antifascismo, invitando a condividere e sostenere questa idea con convinzione. La cerimonia ha coinvolto delegazioni provenienti da diverse città, rendendo omaggio alle vittime e alla storia del luogo.

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