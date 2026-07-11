Nella partita tra Spagna e Belgio, Yamal riceve un 6,5 per la sua prestazione brillante, mentre Lammens viene valutato con un 4 a causa di un errore grave. Tra gli spagnoli, Merino si distingue come il migliore, mentre Oyarzabal e Baena non brillano. Tra i belgi, De Ketelaere si distingue come il giocatore più positivo, mentre Courtois si mostra in difficoltà.

Merino il migliore degli spagnoli, steccano solo Oyarzabal e Baena. Il migliore dei belgi è De Ketelaere, male Courtois . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Belgio, le pagelle: Yamal geniale, 6,5. Lammens imperdonabile, 4

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