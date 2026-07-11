Spagna-Belgio le pagelle | Yamal geniale 6,5 Lammens imperdonabile 4

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita tra Spagna e Belgio, Yamal riceve un 6,5 per la sua prestazione brillante, mentre Lammens viene valutato con un 4 a causa di un errore grave. Tra gli spagnoli, Merino si distingue come il migliore, mentre Oyarzabal e Baena non brillano. Tra i belgi, De Ketelaere si distingue come il giocatore più positivo, mentre Courtois si mostra in difficoltà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Merino il migliore degli spagnoli, steccano solo Oyarzabal e Baena.  Il migliore dei belgi è De Ketelaere, male Courtois . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spagna belgio le pagelle yamal geniale 65 lammens imperdonabile 4
© Gazzetta.it - Spagna-Belgio, le pagelle: Yamal geniale, 6,5. Lammens imperdonabile, 4
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Spagna - Belgio, pagelle: De Bruyne ingabbiato (5), Lukaku produce poco (5), Yamal spento (5,5)Alla mezz'ora, la Spagna passa in vantaggio grazie a un gol di Fabian Ruiz, che sfrutta una respinta di Courtois dopo un tiro di Dani Olmo da...

Temi più discussi: Spagna-Belgio, le probabili formazioni dei quarti di finale del Mondiale; Pagelle Spagna-Belgio: Merino uomo della Provvidenza, disastroso esordio di Lammens; Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: Yamal intermittente, CDK non basta; Spagna-Belgio 2-1, pagelle e tabellino: provvidenza Merino, Lemmens sbaglia, De Ketelaere meglio di Yamal, Lukaku non la vede mai.

spagna belgio spagna belgio le pagelleMondiali 2026, le pagelle di Spagna-Belgio 2-1: De Bruyne (5,5) e Lukaku (5) eliminatiDe Bruyne e Lukaku eliminati. La Spagna è in semifinale ai Mondiali 2026 dopo aver battuto il Belgio 2-1. La Roja era passata in vantaggio con il gol dell'ex Napoli Fabian Ruiz, ... ilmattino.it

spagna belgio spagna belgio le pagelleSpagna-Belgio 2-1 pagelle: la favola Merino fa il bis, Lammens che errore imperdonabile. Roja in semifinaleMondiali 2026, Quarti di Finale, Spagna-Belgio, 2-1, i top e flop: Merino e Fabian Ruiz salvano la Roja, ai Diavoli rossi non basta la rete del pareggio di De Ketelaere. Lukaku è invisibile, De Bruyne ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web