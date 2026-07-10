La Spagna si porta in vantaggio alla mezz'ora: Dani Olmo calcia da posizione defilata e trova sulla sua strada Courtois, la respinta capita però sui piedi di Fabian Ruiz che in tap-in deposita in rete. Il pareggio arriva prima della fine del primo tempo: a segnare è De Ketelaere che di testa finalizza il cross arrivato dalla fascia destra da Castagne. Il secondo tempo è avaro di emozioni, circoscritta alla conclusione di Oyarzabal che viene mandata in corner da Courtois anche grazie a una deviazione. Proprio l'estremo difensore è costretto al cambio al posto di Lammens per un infortunio. Mikel Merino trova il gol qualificazione al 43' dopo che un tiro da lontano da Cubarsi viene respinto da Lammers. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Spagna - Belgio, pagelle: De Bruyne ingabbiato (5), Lukaku produce poco (5), Yamal spento (5,5)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spagna-Belgio 1-1 (Live): nel Belgio entra Lukaku, Garcia punta su lui e De Bruyne

Uruguay-Spagna, le pagelle: Muslera e Canobbio da 3. Laporte sicuro, 7. Yamal spento: 5Durante la partita tra Uruguay e Spagna, Muslera e Canobbio hanno ricevuto un voto di 3.

Temi più discussi: Le pagelle di Portogallo-Spagna 0-1: Ferran Torres dà la marcia in più all'attacco di de la Fuente; Portogallo-Spagna 0-1, le pagelle: Cristiano Ronaldo (5) saluta per sempre i Mondiali, Merino (7,5) gol vittoria, Yamal (5) delude; Portogallo-Spagna 0-1, pagelle e tabellino: Ronaldo non lascia il segno, Nuno Mendes limita Yamal, Ferran Torres e Merino decisivi dalla panchina, Leao non incide; Le pagelle di Belgio-Senegal 3-2 dts: Lukaku lascia il segno, l'eroe è Tielemans, Ismaila Sarr illude gli africani.

Spagna-Belgio 2-1, pagelle e tabellino: provvidenza Merino, Lemmens sbaglia, De Ketelaere meglio di Yamal, Lukaku non la vede maiLa Spagna è la seconda semifinalista dei Mondiali: 2-1 sofferto al Belgio e altra vittoria nei minuti finali di partita grazie a Merino dopo i goal di Fabian Ruiz e De Ketelaere. Ora la super sfida co ... msn.com

Spagna-Belgio 2-1, le pagelle: Lamine Yamal intermittente, De Ketelaere non bastaMONDIALI 2026 - Ruiz e Merino decisivi, benissimo Laporte. Non brillante Yamal, che fatica a imporsi. Nel Belgio spenti De Bruyne e Lukaku. CDK promosso. eurosport.it