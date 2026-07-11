Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Serino per aver rotto il finestrino di un'auto e aver rubato del denaro. L’uomo, di origini straniere e residente a Roccabascerana, è stato accusato di furto aggravato e ricettazione. Nessuna altra informazione sui dettagli dell'intervento o sulle quantità di denaro sottratte.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 20enne, di origini straniere e residente a Roccabascerana, per furto aggravato e ricettazione. Il giovane è ritenuto responsabile del furto avvenuto ieri sera all’interno di un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Serino. Dal veicolo, dopo la rottura di un finestrino, sono stati asportati 250 euro in contanti, prelevati da un borsello lasciato sul sedile. L’atteggiamento sospetto del 20enne, notato pochi minuti dopo nella stessa zona, ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti. Alla vista dei Carabinieri, il giovane ha tentato la fuga, verosimilmente per evitare il controllo, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spacca il finestrino di un’auto e porta via il denaro: denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così

Notizie e thread social correlati

Spacca il finestrino dell'auto per rubare uno zaino ma dentro c'è un Gps: 37enne denunciataUna donna di 37 anni, di origini straniere e residente fuori regione, è stata denunciata dai carabinieri di Parma.

Bergamo, spacca il finestrino di un camper e tenta di entrare: arrestato dalla Polizia LocaleLunedì pomeriggio a Bergamo, un uomo è stato arrestato dalla Polizia Locale dopo aver rotto il finestrino di un camper e aver tentato di entrare.

Temi più discussi: Finestrino rotto su volo Ryanair: la fisica della decompressione; Terrore a bordo del volo Ryanair: si spacca un finestrino, passeggero risucchiato fuori dalla cabina; Spacca il finestrino di un’auto e ruba: secondo arresto in pochi giorni; In auto hashish e cocaina | arrestato dalla Polizia locale in via Correnti a Bergamo.

Cerca di rubare una moto, minaccia e insulta i carabinieri e spacca il finestrino della gazzella ift.tt/9ET4PVI ift.tt/nmlg12k x.com

Il modello calcinculo di Ryanair fa scuola (pure a Rep.)Un passeggero del volo Salonicco-Memminge ha rischiato di essere risucchiato fuori dall’aereo quando un finestrino si è spaccato, mentre Mario Orfeo è stato eiettato dal suo (ex) cdr. Prendere un filo ... ilfoglio.it

Finestrino rotto su volo Ryanair: la fisica della decompressione - Focus.itIl finestrino di un Boeing della Ryanair si frantuma a 10.000 metri: il passeggero risucchiato (o meglio, spinto) e la nebbia improvvisa in cabina. Cosa è successo davvero in quei secondi d'inferno. focus.it

Aiuto a trovare l'episodio in cui Gloria si spaventa per un ragno e lancia una statuetta fuori dal finestrino della sua macchina. reddit