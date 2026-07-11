Sosta rapida senza biglietto nel ’Parcheggio del Centro’ Diventano smart 265 posti auto

Da quotidiano.net 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un parcheggio nel centro città ha attivato il pagamento automatizzato dei posti auto, grazie a una collaborazione tra Telepass e Autostazione di Bologna Srl. Sono 265 i posti coinvolti, che consentono di lasciare l’auto senza acquistare un biglietto. La sosta rapida senza biglietto diventa così possibile, rendendo più semplice la gestione del parcheggio e riducendo i tempi di attesa. Il servizio è ora ufficialmente operativo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bologna fa un ulteriore passo avanti verso una mobilità urbana fluida, digitale e senza barriere. Grazie a una proficua collaborazione tra Telepass e Autostazione di Bologna Srl, il servizio di pagamento automatizzato della sosta è da oggi ufficialmente attivo presso il “ Parcheggio del centro ”. La struttura, situata strategicamente sotto il piazzale dell’Autostazione e accessibile h24 da viale Masini, rappresenta uno snodo fondamentale per la città: si trova infatti a pochi passi dalla Stazione Centrale e dispone di 265 posti auto, con un’uscita pedonale diretta su piazza XX Settembre, proprio ai piedi di via Indipendenza. La novità principale per gli automobilisti è la totale eliminazione delle barriere fisiche e dei tempi di attesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

sosta rapida senza biglietto nel 8217parcheggio del centro8217 diventano smart 265 posti auto
© Quotidiano.net - Sosta rapida senza biglietto nel ’Parcheggio del Centro’. Diventano smart 265 posti auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

We Paid For A Waterfall… Then Found A Better One For Free | Van Life Unfiltered EP 7

Video We Paid For A Waterfall… Then Found A Better One For Free | Van Life Unfiltered EP 7

Notizie e thread social correlati

Roma, strisce blu più smart: arrivano i sensori per controllare la sosta e trovare parcheggioA Roma, nelle zone dedicate alle soste a pagamento, verranno installati sensori sulle strisce blu per rilevare in tempo reale l’occupazione degli...

Segni. Auto sospetta in divieto di sosta con finestrino rotto nel centro storico. La Polizia Locale rintraccia il titolare e lo sanziona, non solo per la sosta…Venerdì 18 giugno, la Polizia Locale di Segni ha ricevuto una segnalazione riguardo a un’auto sospetta parcheggiata nel centro storico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web