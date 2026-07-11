Un parcheggio nel centro città ha attivato il pagamento automatizzato dei posti auto, grazie a una collaborazione tra Telepass e Autostazione di Bologna Srl. Sono 265 i posti coinvolti, che consentono di lasciare l’auto senza acquistare un biglietto. La sosta rapida senza biglietto diventa così possibile, rendendo più semplice la gestione del parcheggio e riducendo i tempi di attesa. Il servizio è ora ufficialmente operativo.

Bologna fa un ulteriore passo avanti verso una mobilità urbana fluida, digitale e senza barriere. Grazie a una proficua collaborazione tra Telepass e Autostazione di Bologna Srl, il servizio di pagamento automatizzato della sosta è da oggi ufficialmente attivo presso il “ Parcheggio del centro ”. La struttura, situata strategicamente sotto il piazzale dell’Autostazione e accessibile h24 da viale Masini, rappresenta uno snodo fondamentale per la città: si trova infatti a pochi passi dalla Stazione Centrale e dispone di 265 posti auto, con un’uscita pedonale diretta su piazza XX Settembre, proprio ai piedi di via Indipendenza. La novità principale per gli automobilisti è la totale eliminazione delle barriere fisiche e dei tempi di attesa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sosta rapida senza biglietto nel ’Parcheggio del Centro’. Diventano smart 265 posti auto

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