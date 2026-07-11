Un'auto ha sorpassato un ciclista in una strada urbana, mantenendo una distanza inferiore a un metro. Secondo il Codice della strada, questa manovra è vietata e può comportare sanzioni amministrative. La normativa specifica che il sorpasso deve avvenire a una distanza di sicurezza, e il mancato rispetto può portare a multe e decurtazione di punti sulla patente. I ciclisti sono tra gli utenti più vulnerabili e richiedono particolare attenzione.

I ciclisti sono, dopo i pedoni, gli utenti della strada più vulnerabili e che richiedono le maggiori tutele. Proprio per questo motivo, e per risolvere un vuoto normativo che ha causato dispute legali per anni, nella Legge n. 1772024 (con cui è stato aggiornato il Codice della strada un anno e mezzo fa) è stata inserita una modifica all'articolo 148 comma 9 bis, in virtù della quale il comportamento dell'automobilista deve cambiare quando effettua un sorpasso di un ciclista (o di un utente con monopattino o altro velocipede). La modifica è senza dubbio finalizzata ad aumentare la sicurezza dei ciclisti, e per questo va apprezzata, ma nella pratica crea una situazione di sostanziale "insorpassabilità" dei ciclisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sorpassare un ciclista: cosa dice il Codice della strada e cosa si rischia

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