Il Codice della Strada non vieta di coprire auto o moto con un telo durante il parcheggio. Tuttavia, non esistono norme specifiche che regolamentano questa pratica. È importante assicurarsi che il telo non ostacoli la visibilità o la segnaletica, e che sia ben fissato per evitare che si scomponga o cada. La copertura può essere utilizzata per proteggere il veicolo da polvere, pioggia o sole, purché non interferisca con la sicurezza stradale o la circolazione.

Lasciare l'auto, o la moto, parcheggiata in strada per diversi giorni è una situazione piuttosto comune. Che sia per una vacanza o perché si utilizza poco la vettura, molti automobilisti scelgono di proteggerla con un telo copriauto. Una soluzione utile contro sole, resina, escrementi degli uccelli e polvere, ma che può creare problemi se il veicolo si trova su suolo pubblico. Il Codice della Strada, infatti, pur non avendo un articolo specifico su questo accessorio prevede comunque dei divieti generici che vanno presi in considerazione. Il Codice della Strada non vieta espressamente l'utilizzo di un telo, ma impone che il veicolo possa essere identificato e sottoposto ai controlli da parte degli organi di polizia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Si può coprire l'auto o la moto con un telo? Cosa dice il Codice della Strada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

World Cup bettor loses everything, tries to jump off a bridge. Can Lyly and her child stop him

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Guidare in ciabatte o scalzi si può? Cosa dice davvero il Codice della strada e quando scatta la multa

Cellulare al semaforo rosso: si rischia la multa? Cosa dice il Codice della stradaSecondo il Codice della strada, usare il cellulare mentre si guida, anche in fase di attesa al semaforo rosso, è vietato.

Temi più discussi: Consiglio comunale - Approvate le modifiche al regolamento per la videosorveglianza; Come dovrebbero guidare i ciclisti, secondo la Federazione dei ciclisti; Concorso Comune Termoli Agenti di Polizia Locale 2026: 6 posti per diplomati; Linee guida ponti: gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio.

Codice Della Strada: tutteCon il caldo cocente coprire l'auto e la moto è una buona idea. Ecco cosa dice il Codice della strada sull'utilizzo del telo copriauto ... gazzetta.it

Infradito alla guida, vietate o no? Multa o leggenda: cosa dice davvero il Codice della stradaCon l’arrivo dell’estate torna un dubbio molto comune tra gli automobilisti diretti verso il mare (ma non solo): si può guidare con ... msn.com