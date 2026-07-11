I contatti tra la Juventus e un possibile sostituto di Kolo Muani si sono riaperti, con l’Atletico Madrid che ha indicato un’unica condizione per concedere uno sconto. La società torinese sta riorganizzando il reparto offensivo, dopo il fallimento delle trattative con il francese. La trattativa con il club spagnolo riguarda un attaccante che potrebbe essere inserito in un eventuale scambio o con un’offerta economica. La Juventus sta valutando le opzioni disponibili per rinforzare l’attacco.

dall’Atletico Madrid. Il mercato della Juventus affronta una fase di profonda riorganizzazione per quanto riguarda il proprio reparto offensivo. Viste le evidenti difficoltà emerse nel riuscire ad arrivare a un accordo definitivo per il francese Kolo Muani, la dirigenza bianconera ha deciso di riattivare canali alternativi. Nello specifico, l’amministratore delegato Giovanni Carnevali, insieme al capo dell’area calcio Massara e al ds Ottolini, hanno ripreso i contatti diretti con l’ Atletico Madrid. Il nome tornato in cima alla lista è quello di Alexander Sorloth, considerato una delle principali e più concrete alternative per occupare la posizione lasciata scoperta nel post-Dusan Vlahovic, che si è recentemente svincolato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sorloth alternativa a Kolo Muani: ripresi i contatti. Ma c’è un solo modo per ottenere lo sconto

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