rapinata e violentata alla notte rosa di rimini la denuncia di una 23enne

Una donna di 23 anni ha denunciato di essere stata minacciata, rapinata e violentata sulla spiaggia di Viserba tra il 20 e il 21 giugno, durante la Notte Rosa. La vittima, di nazionalità marocchina, ha raccontato di aver subito una violenza sessuale dopo essere stata avvicinata da un uomo. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Rimini.

Rimini, 10 luglio 2026 – Una 23enne marocchina ha denunciato ai carabinieri di Rimini di essere stata minacciata, rapinata e costretta a subire una violenza sessuale nella notte tra il 20 e il 21 giugno, durante il fine settimana della Notte Rosa, sulla spiaggia di Viserba. Sulla vicenda sono ora in corso accertamenti da parte dei militari dell’Arma che hanno acquisito le testimonianze della vittima e sono al lavoro per ricostruire con precisione i fatti. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Una notte di terrore nel racconto della giovane. Secondo quanto riferito dalla giovane nella denuncia presentata all’Arma, quella sera stava camminando da sola, nella zona del lungomare di Viserba, quando avrebbe incontrato un ragazzo che conosceva solamente di vista, una persona con cui aveva avuto modo di incrociarsi in passato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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