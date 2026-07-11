Softball Quick Mill Bollate e Forlì si dividono la posta nell’ultima giornata di Regular Season in Serie A

Nell’ultima giornata della Regular Season di Serie A1 2026 di softball, Quick Mill Bollate e Forlì hanno ottenuto una vittoria ciascuna. Le due squadre si sono sfidate in due match, entrambi conclusi con un risultato di misura a favore di una delle contendenti. La partita di apertura si è conclusa con la vittoria di una squadra, mentre la seconda si è chiusa con il successo dell’altra.

Si dividono la posta Forlì e Quick Mill Bollate in occasione dell’ultimo confronto valido per la Regular Season della Serie A1 2026 di softball. Le due squadre hanno infatti offerto un vero e proprio antipasto di quelli che saranno i play-off, vincendo di misura una partita per parte. In gara-1 a spuntarla sono state le lombarde, capaci di imporsi con il risultato di 5-4, mentre in gara-2 ad avere la meglio sono state le romagnole, le quali si sono imposte per 3-4. Doppia vittoria invece per la MFK Saronno, formazione che ha battuto macerata prima per 4-3 e, successivamente, per 11-0. Sorridono anche le Mia Office Blue Girls di Pianoro, uscite vittoriose dal confronto contro la Bertazzoni Collecchio per 2-8 e 0-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

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A1SB: Italposa Forlì @ Quick Mill Bollate - G1 e G2

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