Sinner | Zverev? Ecco perché sarà difficile affrontarlo

Jannik Sinner ha dichiarato che affrontare Alexander Zverev sarà difficile, evidenziando la crescita del tennista tedesco dopo la vittoria al Roland Garros. La finale di Wimbledon si disputerà domenica alle 17:00, in diretta su Sky e Tv8. Sinner ha sottolineato le difficoltà che comporta giocare contro Zverev, senza aggiungere dettagli sulle strategie o le aspettative. L'incontro rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori in vista del torneo.

Alla vigilia della finale di Wimbledon (domenica ore 17:00, diretta Sky e Tv8) Jannik Sinner parla della crescita di Alexander Zverev dopo la vittoria al Roland Garros. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Sinner-Zverev: gli highlights della FINALE | Madrid

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