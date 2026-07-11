Sinner si prende il mondo di Nole Il ko di Parigi? Il lavoro funziona Finale con Zverev per il bis sull’erba

Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in una finale sull’erba, ottenendo il secondo titolo consecutivo sulla superficie. La vittoria segue la sconfitta di Djokovic a Parigi, che ha attribuito a problemi di forma. Sinner ha superato anche Zverev in semifinale, confermando il suo momento positivo. Djokovic ha riconosciuto che affrontare Sinner rappresenta una sfida che rispecchia le trasformazioni nel tennis attuale. La competizione tra i due continua a essere uno degli aspetti centrali del circuito.

Sconfitto dal proprio riflesso. Perché per Novak Djokovic, affrontare Jannik Sinner è come guardarsi allo specchio e fare i conti con tutto ciò che nel tennis ha cambiato. Ecco a Wimbledon la prova di forza che mancava: si vede il numero 1, quello vero, amministra, a volte maltratta il serbo e lo elimina con un triplo 6-4. L’acuto vale la finale di domani con Zverev, la rivincita dopo il ko agli Australian Open, l’ennesimo passaggio di consegne di una favola che sin dall’inizio ha Nole sullo sfondo. Il primo incontro fra i due a Montecarlo, quando Jannik era un ragazzino sognante di 14 anni. Praticamente un lustro dopo Djokovic sta lentamente vedendo il suo mondo ribaltarsi, nonostante sia sempre un muro di gomma: "Ha dimostrato di essere ancora un’ispirazione per le giovani generazioni", le parole di Jannik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Jannik Sinner vince il braccio di ferro con Sascha Zverev, portando a casa uno scambio durissimo

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