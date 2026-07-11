Jannik Sinner Pronto per la Finale di Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Grande attesa per la finale di Wimbledon 2026, dove Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev in una sfida che promette emozioni forti. L’azzurro, attualmente numero uno al mondo, ha dimostrato una forma strepitosa eliminando il leggendario Novak Djokovic in semifinale. Ancor più avvincente sarà vedere Sinner competere sul prestigioso Campo Centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club. Il match avrà inizio alle 17 ora italiana e sarà trasmesso in chiaro su Tv8. Sinner e Zverev si sono già affrontati quattordici volte, con un bilancio a favore dell’italiano, che ha trionfato in 10 occasioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Sinner e Zverev si sfidano, mentre si svolge la finale femminile. Grande attesa!

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Sinner e Zverev scherzano durante la cerimonia di premiazione!

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