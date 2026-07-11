Silvia D’Amico e Salvatore Esposito sono sul set della seconda stagione di Piedone. La serie riprende le avventure del personaggio interpretato da Bud Spencer, con scene ambientate a Napoli. Le riprese mostrano ambientazioni cittadine e momenti di azione, emozioni intense e un protagonista che si muove tra le strade della città. La produzione è tra le più attese dei nuovi palinsesti Sky.

Tra le produzioni più attese dei nuovi palinsesti Sky c’è anche la seconda stagione di Piedone, la serie che raccoglie l’eredità del celebre personaggio interpretato da Bud Spencer. Alla presentazione ufficiale dei palinsesti abbiamo incontrato i protagonisti Silvia D’Amico e Salvatore Esposito, che hanno raccontato cosa attende il pubblico nei nuovi episodi, il legame con la Napoli che fa da sfondo alla storia e il ricordo del grande Bud Spencer. Intervista a Silvia D’Amico e Salvatore Esposito. Silvia D’Amico, Salvatore Esposito, benvenuti a SuperGuidaTV. Siamo qui per parlare di Piedone 2: cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova stagione? Salvatore Esposito: «Come la prima stagione, sarà ricca di azione, emozioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Silvia D’Amico e Salvatore Esposito presentano Piedone 2: “Azione, emozioni e una Napoli sempre protagonista”

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