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© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci scaricato da sinistra e stampa "amica": per voi verrà mai "riabilitato" dall'universo progressista?

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Sigfrido Ranucci scaricato da Rai, azienda non coprirà spese legali nella causa avanzata da Cipriani e MinettiLa Rai ha annunciato che non coprirà le spese legali di un giornalista coinvolto in una causa per diffamazione avanzata da due individui.

Sigfrido Ranucci scaricato dalla Rai nella lettera di richiamo: nessuna tutela se Nordio adirà le vie legaliLa Rai ha notificato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo in seguito alle sue dichiarazioni sul ministro.

Temi più discussi: Frecciata di Sigfrido Ranucci alla Rai dopo l'attentato, solo qualche messaggio, ormai non mi aspetto niente; Attentato a Sigfrido Ranucci, parla il giornalista: Stordito su Lavitola, non ci avrebbe fatto del male; Corsini: Ranucci? Non so se la bomba era farlocca. Report può andare avanti, anche senza di lui; Ranucci è stordito dall'accusa all'amico Lavitola: cosa sappiamo sull'attentato.

Sigfrido Ranucci ora è solo: giornali, tv e partiti lo hanno scaricato x.com

Attentato Ranucci, acquisiti a Lavitola sette manoscritti reddit

Rai, sospese cautelativamente le repliche estive di Report: la decisione in attesa degli sviluppi sul caso Sigfrido RanucciRai sospensione repliche estive. La Rai ha parlato di una scelta cautelativa, confermando comunque la nuova edizione. maridacaterini.it

Attentato a Sigfrido Ranucci, Lavitola respinge le accuse: Non sono stato ioLavitola nega ogni responsabilità nell'attentato al conduttore di Report e definisce incompatibile con le accuse il rapporto di amicizia che lo lega a Ranucci. notizie.it