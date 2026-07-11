Entro due anni arriveranno 17.900 nuovi agenti tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Nel piano del governo sono previsti aumenti di stipendio fino a 2.600 euro e un piano di assunzioni che si protrarrà fino al 2032.

Il governo accelera sul rafforzamento della sicurezza e della Pubblica amministrazione. Entro i prossimi due anni arriveranno 17.900 nuovi agenti tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, mentre gli appartenenti alle forze dell’ordine potranno contare su 2.600 euro netti in più all’anno grazie agli accordi raggiunti con i sindacati. Ad annunciarlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che in un’intervista a La Stampa delinea il piano dell’esecutivo per potenziare gli organici, con particolare attenzione alle grandi città e alle aree più esposte ai fenomeni di criminalità. Carabinieri, polizia, guardia di finanza: dove scattano le nuove assunzioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza, in arrivo 17.900 nuovi agenti: aumenti da 2.600 euro e piano del governo fino al 2032

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