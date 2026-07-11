Siccità in Toscana il futuro in bilico | tra afa e poche piogge c’è il rischio di carenza acqua

In Toscana, le risorse idriche sono attualmente sufficienti, ma la scarsità di piogge e l’aumento delle temperature stanno creando condizioni di siccità che non si erano mai verificate in passato. Gli esperti segnalano uno scenario climatico in evoluzione, difficile da prevedere, e avvertono che la situazione potrebbe peggiorare. Non si parla ancora di emergenza, ma si sottolinea la necessità di prepararsi a possibili peggioramenti futuri.

«Sulle risorse idriche disponibili la “severità” è ancora bassa, ma siamo di fronte a uno scenario climatico cui non abbiamo mai assistito e che quindi ci rende difficile fare previsioni: io non voglio lanciare un allarme, sarebbe prematuro, ma dico che per il futuro lo scenario è preoccupante dobbiamo essere pronti al peggio». Così, Gaia Checcucci, segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, lancia un monito sul rischio di una Toscana a corto d’acqua. Nell’immediato di queste estate, con la possibilità di dover emettere ordinanze di riduzione dei consumi, fino allo scenario peggiore di limitazioni a macchia di leopardo delle irrigazioni. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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